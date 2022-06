Referendum: Altamura, ha votato solo un elettore su 10

Per la consultazione referendaria, ad Altamura ha votato un elettore su 10. La percentuale definitiva sull'affluenza è stata del 11 per cento circa, pari a 6100 persone, su un totale di 57.085 aventi diritto.Nello spoglio il sì, come era ampiamente prevedibile, risulta la scelta della stragrande maggioranza di coloro che si sono presentati al voto. La validità del referendum dipende dalla media nazionale di affluenza ma non è stato raggiunto il quorum, quindi voto non valido e senza effetti sulla giustizia italiana.(seguono risultati definitivi)