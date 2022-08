Rassegna estiva, settimana fitta di appuntamenti

Settimana fitta di appuntamenti nella rassegna estiva del Comune di Altamura, organizzata da Piesse Management. Spettacoli per tutte le fasce d'età. Ecco il programma. Le serate sono presentate dall'attrice Cinzia Clemente.22/08/2022 "Mi separo 2" – Teatro comico – Compagnia Teatrale Piccola Ribalta23/08/2022 "Vivere" - Concerto di Killerkom Cover Band Vasco Rossi24/08/2022 "Mr Big & Dely De Marzo Circus and fire show" – giocoleria per bambini25/08/2022 Concerto di Paolo Belli e Big Band26/08/2022 "Ancora?! - cabaret – Francesco Paolantoni e Stefano SarcinelliTutti gli spettacoli si tengono allo stadio D'Angelo, con inizio alle ore 21.00 (apertura porte ore 20.30). L'ingresso è gratuito. Non c'è bisogno di prenotare.Per gli spettacoli a maggiore affluenza, si ricorda che la commissione pubblico spettacolo ha stabilito per ragioni di sicurezza una capienza di 2500 persone contemporaneamente presenti. L'individuazione della capienza non è indicata dagli organizzatori ma viene stabilita in base agli spazi disponibili e alla necessità di garantire la sicurezza dei partecipanti e l'ordine pubblico, in base alle normative nazionale.