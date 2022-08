Rassegna estiva comunale: gli appuntamenti della settimana

Gli appuntamenti di questa settimana del Festival dell'estate 2022, la rassegna voluta e sostenuta dall'Amministrazione comunale di Altamura e organizzata da Piesse Management. Tutti si tengono allo stadio D'Angelo, con inizio alle ore 21.00 (apertura porte alle ore 20.30). Sono ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione e sino ad esaurimento posti. Presenta Cinzia Clemente.Dopo 28 repliche in giro per l'Italia, la commedia "Il papà in affitto" di Silvano Picerno torna ad Altamura con "La Banda degli onesti"! Risate assicurate.con Silvano Picerno, Leo Coviello, Mariolina Popolizio, Irene Giorgio, Rosanna Tafuno. Regia Silvano PicernoDivertente commedia che, con colpi di scena a ripetizione e tante risate, racconterà un tema attuale e molto serio come quello della sterilità e della fecondazione assistita."Siamo tornati": il cabaret irresistibile di Boccasile e Maretti, il duo comico barese che si ripresenta insieme in questa stagione.Una coppia comica, ma soprattutto due amici che dopo circa sette anni di separazione (a dir loro "felicissimi"), decidono di ritrovarsi su un palcoscenico per dirsene "quattro", tra gag nuove, qualche cavallo di battaglia del loro repertorio e tanta improvvisazione (il loro vero pezzo forte). Già questo basterebbe per far capire ai numerosi fedelissimi di Boccasile & Maretti che in "Siamo Tornati" ci sarà da ridere....e tanto! Dopo essere stati protagonisti di tante trasmissioni televisive, da Telenorba, a Mediaset, a Comedy Central, il duo formato da Max Boccasile e Carlo Maretti, torna al live con uno show di circa 90'.ARTETECA con lo spettacolo "Cabaret ai tempi di…"! Allo Stadio D'Angelo, per la rassegna estiva comunale. Arteteca (Enzo Iuppariello e Monica Lima) sono un duo comico napoletano, apprezzato dal pubblico televisivo che lo ha conosciuto con "Made in Sud" di Rai Due.Uno spettacolo che racconta l'evoluzione personale del duo comico napoletano. Le indimenticabili esibizioni made in Arteteca, con cui li abbiamo conosciuti e amati, diventano quindi la base da cui partire per raccontare un nuovo mondo: quello genitoriale. Che fine hanno fatto i due cuori solitari che cercano l'amore in chat? E i due sposini nel giorno delle nozze? I due coloriti, ma teneri, ragazzi di provincia? Ora la vita è cambiata: i pannolini, le notti in bianco, le preoccupazioni, le gioie e i dolori dell'essere padre e madre. Ma, come si può facilmente immaginare, essere genitori alla maniera "Arteteca", è sinonimo di risate e divertimento.Uaragniaun in concerto "Note di terra".L'ultimo lavoro discografico del gruppo nasce dalla voglia di raccontare microstorie in musica, attraverso altri canti inediti dell'Alta Murgia e canzoni d'autore ormai dimenticate. Comunque storie piccole, disperate e soffocate dal peso della storia collettiva, ma intense e sanguigne. Maria Moramarco è il cuore del progetto: è la ricerca e la voce. Una voce cristallina e potente, figlia degli antichi cantori che hanno tramandato la tradizione orale nelle contrade murgiane e della Puglia, terra meridiana, con le vicine civiltà mediterranee. Con il chitarrista Luigi Bolognese e il percussionista Silvio Teot il trio altamurano percorre un lungo percorso di rivisitazione di un immenso patrimonio di canti e musiche della tradizione immateriale.