Rassegna del Comune, il programma riserva ancora sorprese

giovedì 16 settembre Giacinto Bolognese & Band Segui il tuo destino

venerdì 17 settembre Let's Dance Company Harmonia

sabato 18 settembre Fuego Dance Fuego Night Show

domenica 19 settembre Beppe Camicia, Piero Crivelli e Filippo Ciaccia Marameo Show

martedì 21 settembre Molino d'Arte Cappuccetto Bambina Impertinente

mercoledì 22 settembre Peuceti 2.0 Giorgio Zuccaro Cavato Volgo Pagano

giovedì 23 settembre Fuori dalla Comune 1799 - La Rivoluzione Napoletana

venerdì 24 settembre Altilia Ensemble Mugnuolo/Cornacchia Opera in salotto

sabato 25 settembre Sulle note dell'opera… e non solo V. Parziale / E. Casciabanco A. Disanto / R. Saccomanni

domenica 26 settembre Leonardo Colafelice Recital Pianistico

lunedì 27 settembre Watermelon trio "Con / certo sconcerto jazz"

Ultimi dieci giorni per la rassegna del Comune "Festival dell'estate", affidata alla "Piesse management". Ecco i prossimi appuntamenti, sempre presso lo stadio in via Mura megalitiche. Ogni sera, uno spettacolo. Per vari gusti.Ecco i prossimi appuntamenti:Informazioni utili:Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, con esibizione di Green Pass (secondo prescrizioni del Governo)Prenotazioni: tel. +39.080.3163062 (solo Whatsapp) oppure ufficio in via Giuseppe Luciani, 39 Altamura Aperti martedì, giovedì, venerdì ore 9:00/12:00 -Ingresso: ore 20,30Spettacolo: ore 21,00