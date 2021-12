Raccolta differenziata, servizi regolari anche nei festivi

Sono regolari i servizi di raccolta differenziata porta-a-porta anche nei giorni pre-festivi e festivi del Natale e del Capodanno. La raccolta verrà effettuata in base al consueto calendario. Quindi stasera si espongono i contenitori dell'organico e della carta.Un'unica avvertenza riguarda i quartieri che rientrano nell'area mercatale in via Manzoni, via Foscolo, via Treviso e strade limitrofe: in considerazione dell'anticipo del mercato al venerdì (domani 24 e il 31), i residenti sono invitati a esporre i contenitori entro la mezzanotte perché il servizio di raccolta verrà anticipato per esigenze organizzative.Sempre da calendario, si ricorda che il Ccr (centro comunale di raccolta) in via Ferri Rocco è chiuso nei giorni festivi.