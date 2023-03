Raccolta differenziata, più controlli sulle modalità scorrette

Saranno avviati dei controlli sulla raccolta differenziata perché si rilevano percentuali alte di rifiuti mischiati o conferiti nel giorno sbagliato, all'interno dei contenitori del porta a porta. Lo ha reso noto con un comunicato firmato dai dirigenti del terzo settore (ambiente) Giovanni Buonamassa e del quinto settore (Polizia locale), comandante Maria Paola Stefanelli."Dalle analisi effettuate sulle varie frazioni derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani - affermano - è emersa la presenza di considerevoli quantità di frazione estranea, ossia di materiale non conforme alla specifica tipologia di rifiuti conferita secondo calendario. In particolare, si è rilevato che i rifiuti organici vengono spesso conferiti all'interno di sacchetti non biodegradabili e contengono plastica, vetro, pannolini, indumenti e altro genere di materiale "non conforme". Analogamente le analisi effettuate sugli imballaggi in plastica hanno registrato la presenza di frazioni estranee in misura anche superiore al 20%, per lo più rappresentate da bottiglie in vetro, ingombranti, tappeti e manufatti di materiale eterogeneo."Tale riscontro, che denota una scorretta differenziazione dei rifiuti da parte della comunità - spiegano - comporta un aggravio di costi per l'amministrazione e quindi per i cittadini, nonché importanti ripercussioni in termini di sostenibilità ambientale. Per tali ragioni si comunica che si procederà ad intensificare l'esecuzione di controlli congiunti da parte della Polizia Locale e di Teknoservice, al fine di verificare il rispetto delle regole della raccolta differenziata, avvertendo che si procederà a sanzionare le verificate trasgressioni".