Pubblicato l'avviso del Comune per i contributi alle nuove imprese

Pubblicato l'avviso del Comune per i contributi finalizzati a creare nuove attività d'impresa nel centro storico e nelle vie limitrofe, con l'obiettivo di rilanciare sia alcuni settori tradizionali sia le aree urbane di intervento. E' il programma "Altamura Start Up", un bando con una dotazione di 70.000 euro. A partire dal 20 gennaio si potranno presentare le domande."La misura - si legge nell'avviso - intende sostenere le nuove realtà micro-imprenditoriali nel settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, presso le aree individuate dai programmi di valorizzazione e rigenerazione urbana del Comune di Altamura, attraverso l'erogazione di incentivi a fondo perduto". Possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le attività economiche e produttive con sede fissa di artigianato, commercio al dettaglio di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari. Sono esclusi alcuni settori tra cui compro oro, centri scommesse e sale giochi, distributori automatici ed altre categorie.L'avviso prevede un contributo finanziario a fondo perduto, al massimo di 5.000 euro. Le microimprese ammesse a contributo saranno destinatarie di azioni formative, di tutoraggio e accompagnamento. I contributi saranno concessi con procedura "a sportello", vale a dire sino ad esaurimento delle risorse totali che ammontano a 70.000 euro.Il programma "Start Up" s'incrocia con il Duc (Distretto urbano del commercio), costituito dal Comune, dalla Confcommercio e dalla Confesercenti, soci fondatori dell'associazione del distretto. L'area di interesse (nella foto), oltre a coinvolgere la città vecchia è delimitata da piazza Santa Teresa, via Vittorio Veneto, via dei Mille, via San Martino, via Quintino Sella, piazza Zanardelli, viale Martiri, via Zara, via Verona, via Mestre, via Monte Calvario, piazza San Lorenzo, via Genova, via Santeramo sino a piazza Unità d'Italia comprendendo pure via Carducci e la parte alta di via Sant'Agostino.Domani 7 gennaio, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, alle ore 11.00, i dettagli dell'avviso pubblico saranno illustrati dall'assessore alle attività produttive Teresa Pellegrino, dal dirigente del terzo settore Giovanni Buonamassa e dalla sindaca Rosa Melodia.