Antonio Petronella nei quartieri della città

Il candidato sindaco Antonio Petronella inizia oggi le passeggiate per i quartieri principali della città. Vie commerciali e rioni saranno toccati nel cammino del Candidato Sindaco e della sua coalizione. Incontrare i cittadini, comprendere il territorio, ricucire le periferie sono i tre imperativi di Petronella.Nei sette giorni di svolgimento, si inizierà da Via Veneto e si terminerà a Parco San Giuliano. Calendario in via di aggiornamento, disponibile sui canali social del Candidato Sindaco.