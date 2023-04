Protezione civile: allerta meteo per vento

Maltempo: in caso di vento forte Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile pugliese ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dal pomeriggio del 13 e per tutta la giornata del 14 aprile Evento previsto: "Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali".L'allerta riguarda tutta la regione. La Protezione civile, come di consueto, invita i cittadini ad osservare le comuni regole di comportamento in caso di eventi climatici avversi.