Prorogata l'accensione degli impianti di riscaldamento

Viste le basse temperature in questa fredda primavera, si è reso necessario prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici per andare incontro, ad esempio, agli alunni e agli studenti delle scuole. La sindaca Rosa Melodia ha firmato un'ordinanza con cui proroga l'accensione degli impianti termici."Tenuto conto del persistere delle basse temperature e delle proiezioni meteo dei prossimi giorni con possibili ripercussioni negative sul benessere delle fasce più deboli della popolazione e degli studenti e delle studentesse - dice la prima cittadina - ho emanato ordinanza sindacale per la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici pubblici e privati a decorrere dal 20/04/2021 e fino al 30/04/2021 compreso, per la durata massima giornaliera di 8 ore".