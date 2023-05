Petronella: sicurezza, sviluppo e crescita temi prioritari, ecco le nostre proposte

Oggi, mercoledì 10 maggio, doppio appuntamento per il candidato sindaco Antonio Petronella che incontra i rappresentanti di Governo per presentare ai cittadini le proposte su sviluppo e sicurezza. Insieme all'on. Rossano Sasso, rappresentante istituzionale del territorio, e al senatore Roberto Marti, presidente della VII commissione permanente cultura, sport e istruzione, Petronella incontra il Viceministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava alle ore 11.30, all'Hotel Fuori Le Mura, e il Sottosegretario del Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, alle ore 16.30, sempre nell'Hotel Fuori Le Mura. Entrambi gli appuntamenti sono aperti alla partecipazione di imprenditori e cittadini.Nel programma del candidato sindaco Antonio Petronella, il tema della sicurezza è strettamente connesso a quello della crescita, dello sviluppo economico e dell'integrità sociale (welfare). La sicurezza dei cittadini e delle imprese è la condizione prioritaria affinché i progetti di vita e gli investimenti nelle attività produttive possano trovare i migliori presupposti per concretizzarsi, raggiungendo gli obiettivi."La sicurezza - dichiara Petronella - è un gioco di squadra che spetta ai Corpi dello Stato ma non solo, spetta all'intera comunità essere sentinella di legalità. Nel mio programma, Altamura avrà un assessorato alla sicurezza e ci sarà un maggiore impiego della Polizia Locale, con un servizio di pattugliamento anche di sera e soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani, dove i nostri figli devono poter passeggiare liberamente e in serenità"."Sviluppo economico e lavoro sono altri due temi importanti: il Comune non ha strumenti diretti di intervento nell'economia - aggiunge Petronella - ma può fare molto con il dialogo con le componenti sociali ed economiche, soprattutto per la risoluzione di problemi e per migliorare le infrastrutture a disposizione delle imprese. Un settore in cui l'ente locale, invece, è direttamente coinvolto è quello sociale. Sul welfare il programma della coalizione è ricco di proposte e sono orgoglioso delle azioni che abbiamo elaborato".Si allega il programma del Welfare