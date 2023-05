Petronella: Altamura deve essere ricucita; giorno per giorno, strada per strada

Continua il "tour" della città del candidato sindaco Antonio Petronella: via Veneto, viale Martiri, Trentacapilli le zone finora attraversate. Si registra un'alta partecipazione e un senso generalizzato di entusiasmo tra partecipanti e persone incontrate durante le passeggiate."Ricucire" il verbo presentato da Petronella per presentare alla cittadinanza le sue passeggiate. Proprio da questo proposito, il Candidato Sindaco motiva la sua linea d'azione, pacata ma pragmatica e unitaria: "Altamura deve essere ricucita, non divisa. Noi stiamo lavorando per una città che possa progredire, dove ci sia coesione sociale e insieme si possa progettare il futuro della comunità.Le passeggiate pubbliche (calendario e aggiornamenti disponibili nelle Storie Instagram e Facebook) termineranno giovedì 11 maggio e il giorno seguente Petronella passerà dal confronto strada per strada al palco della Piazza.