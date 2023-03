Paura per un incidente sulla strada dei podisti

Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte nell'incidente di ieri pomeriggio, nell'area artigianale Grotta formica, in via Martin Luther King.L'impatto tra un furgone di una ditta edile e un'utilitaria ha fatto finire il primo veicolo sul marciapiede. Ferito in modo non grave il conducente del furgone. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia locale.Poco prima, in quel tratto, erano passati dei podisti; una circostanza che mette qualche brivido. Ma, fortunatamente, nessun altro è stato coinvolto. Le strade di quest'area (via Fornace Corrente Le Fogge e via Martin Luther King) sono molto frequentate da chi corre (per passione; per stile di vita; per allenamento sportivo). Per questo è raccomandata particolare attenzione e prudenza da chi è alla guida.