Parco per cani in via Cassano, tutto da rifare

Tutto da rifare per il parco per cani ("area dog"). Con il Bilancio partecipativo del 2019 il Comune aveva dato la possibilità ai cittadini di scegliere on line in quale parte della città realizzare un'area interamente dedicata agli amici a quattro zampe: un parco da utilizzare come "sgambatoio", munito di contenitori per la raccolta delle deiezioni canine.Per l'area "Dog Park" l'opzione preferita è stata la zona di via Cassano vecchia con il 27% dei voti totali rispetto ad altre aree (Trentacapilli, Via Selva, Contrada Grotta Formica e zona carcere in via dell'Uva spina).E' stato redatto un progetto, per un importo di spesa di quasi 100.000 euro. È stato pure approvato il progetto definitivo. Ma la zona individuata non è più utilizzabile. "In seguito ad aperture di voragini e a ulteriori verifiche tecniche - ha reso noto il Comune - sono state riscontrate criticità nel sottosuolo dell'area individuata. L'intervento si realizzerà in un'altra area idonea".Appuntamento rinviato, allora. Per ora è difficile prevedere i tempi di realizzazione.