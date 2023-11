Ospedale della Murgia: cresce l'attività dell'Emodinamica

In questi giorni l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha comunicato i risultati del Piano nazionale esiti 2022 con cui monitora ed elabora i dati del sistema sanitario nazionale. In questi giorni i dati sono stati diffusi dalla Asl di Bari che ha evidenziato alcune situazioni positive per l'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei".I risultati premiano l'Ortopedia che risulta al quinto posto in Italia per il trattamento di fratture di femore entro le 48 ore (leggi la notizia di Altamuralife cliccando su questo link ).Inoltre i dati premiano la Neurologia che è seconda in Italia, tra le 129 strutture con almeno 150 casi trattati, per la più bassa mortalità a 30 giorni da Ictus ischemico (clicca sul link per leggere la notizia ).L'ex consigliere regionale Enzo Colonna mette in evidenza anche i dati della Cardiologia, particolarmente per l'Emodinamica. Di seguito il suo intervento:Il numero dei ricoveri in Cardiologia che si sono conclusi con almeno un intervento di angioplastica sono aumentati nel 2022 di ben il 36% rispetto all'anno precedente: 209 contro i 154 del 2021 (35 nel 2020, perché le attività presero avvio a fine settembre di quell'anno). Il numero dei ricoveri con intervento di angioplastica è ovviamente più basso rispetto alle altre unità disponibili nel barese (Policlinico, 280; Di Venere, 352; Miulli, 364; Santa Maria, 512; San Paolo, 589; Anthea, 591; Mater Dei, 596), non solo perché si tratta di strutture attive da molti più anni, ma soprattutto per una ragione molto semplice. L'Emodinamica della Murgia non è ancora passata al regime H24 (cioè inserita nella rete delle emergenze-urgenze per 24 ore tutti i giorni) non avendo un numero sufficiente di personale impegnato, in particolare di emodinamisti. Procede con coronarografie e interventi programmati e affronta anche i casi urgenti quando questi si presentano nei turni programmati. Questa limitazione, giustificata per la fase di avvio (come scrissi all'epoca, per un anno), costituisce, a distanza di oltre tre anni, un problema da superare.Questa situazione rende davvero straordinario il numero degli interventi effettuati (in ulteriore crescita anche quest'anno, nel 2023). Se ne ha conferma, esaminando le variazioni percentuali: come riportavo, ben il 36% in più al Perinei nel 2022 rispetto al 2021, a fronte di un incremento dell'1,9% a livello nazionale, del 3,5% a livello regionale, del 7,5 circa nell'area barese.Sono numeri che attestano e rendono meglio di qualunque parola o ragionamento quanto sia stato importante conquistare quell'Unità per la Murgia e quanto grande, delicato e prezioso sia il lavoro svolto dal personale (medici, infermieri, tecnici di radiologia, oss, addetti ai servizi ausiliari) dell'Unità di Cardiologia del nostro Ospedale, a partire dal primario, il dott. Francesco Massari, e dall'emodinamista dott. Marco Basile, con i quali strette e proficue furono la collaborazione e l'intesa per arrivare all'attivazione dell'Emodinamica. Tali numeri, peraltro, non comprendono diverse altre tipologie di interventi effettuati in quel reparto (come quelli di elettrofisiologia) e le attività diagnostiche (come le coronarografie senza intervento di angioplastica).