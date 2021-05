Obblighi di pulizia in aree urbane non edificate e private

Con ordinanza sindacale n. 47 dell'11 maggio 2021 sulle Misure fitosanitarie per contrastare la xylella fastidiosa ed interventi di pulizia, derattizzazione, decespugliamento, si dispone che tutti i proprietari conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree urbane inedificate, procedano a loro cura, spese e responsabilità, ad effettuare interventi di decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi; pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati; derattizzazione, trattamento antiofidico.Tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole procedano a loro cura, spese e responsabilità, ad effettuare interventi di decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi; pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati; aratura, fresatura ed erpicatura.I cittadini, gli amministratori condominiali e i titolari di aziende ubicate nel Comune di Altamura, evitino il ristagno di acqua in oggetti di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, bacinelle, sottovasi e simili); coprano accuratamente tutti i contenitori inamovibili quali ad esempio vasche, bidoni, serbatoi per irrigazione di giardini e orti. È obbligatorio: trattare periodicamente l'acqua nei tombini e nelle caditoie presenti nei cortili delle aree private e nei giardini, con specifici prodotti larvicidi (generalmente disponibili nelle farmacie agrarie oppure avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate); prosciugare in ogni luogo le acque stagnanti che sono causa di insalubrità.Sono previste sanzioni in caso di inosservanza.Per quanto concerne le misure fitosanitarie per contrastare la xylella (decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi, aratura, fresatura ed erpicatura delle aree incolte) ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 1000 a 6000 euro. Per le altre prescrizioni sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25,00 € a 500,00 €. In base all'ordinanza, qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti dall'ordinanza sarà immediatamente risarcito dagli inadempienti.