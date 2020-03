Museo del pane Forte sospende le attività

Anche il Museo del Pane di Vito Forte si ferma. "In ottemperanza al Dpcm delle scorse ore, aderiamo allo stop previsto sull'intero territorio nazionale per tutte le attività che comportano assembramenti, compresi gli eventi e le manifestazioni già programmate nel nostro cartellone promozionato nelle scorse settimane. Saranno rinviati a data da destinarsi e ne sarà data tempestiva comunicazione, sempre nel rispetto alle disposizioni in corso di evoluzione", riferisce un comunicato del Museo del Pane di Vito Forte, in via Candiota."Utilizzeremo al meglio questo momento di sospensione, ripianificando nel dettaglio tutta la programmazione a venire perché il Museo del Pane di Vito Forte sia un contenitore vivo, dinamico e pulsante nel cuore della Murgia e perché faccia sentire presto l'eco della tradizione e dell'eccellenza del Made in Italy a tutte le latitudini, attraverso visite guidate, eventi e le tante novità in cantiere.Anche noi del Museo del Pane Forte "resteremo a casa", fiduciosi di riprendere a far nostra questa missione molto presto", conclude il comunicato.