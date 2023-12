Muratore travolto su statale 96, in Albania i funerali di Renato

Sarà dato in Albania l'ultimo saluto a Renato Mehmeti, il muratore albanese di 44 anni travolto e ucciso lunedì da un'automobile sulla strada statale 96. L'uomo era sceso dal furgone, dove viaggiava insieme ad altri quattro colleghi, per fare un controllo al mezzo, nei pressi dell'uscita per Palo del Colle. Ma è stato investito da un'auto che sopraggiungeva come abbiamo scritto in questa notizia . Per lui non c'è stato nulla da fare. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri per verificare nei dettagli gli istanti fatali e le responsabilità.Renato Mehmeti, che lavorava nel settore edile insieme alla sua squadra di colleghi, stava tornando ad Altamura da una trasferta. L'uomo lascia la moglie e un figlio. Domani la salma sarà portata in Albania, a Fier, per i funerali.In pochi mesi è il secondo lutto che colpisce la folta comunità albanese di Altamura. Quest'estate a Gallipoli ha perso la vita, per annegamento, il 19enne Anxhelo (Angelo) Cara , che si era appena diplomato al Liceo scientifico "Federico II di Svevia".