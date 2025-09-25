mensa scolastica
Mensa scolastica: si parte lunedì

Nelle scuole dell'infanzia e in alcune classi di primaria

Altamura - giovedì 25 settembre 2025 9.20
Lunedì 29 settembre 2025 avrà inizio il servizio di refezione scolastica in tutte le scuole dell'infanzia di Altamura e in alcune classi di scuola primaria che ne usufruiscono. Il singolo pasto a bambino costa 2,50 euro. I buoni cartacei, in blocchetti da 20, possono essere acquistati presso le cartolerie e gli esercizi commerciali convenzionati.

Si possono utilizzare i buoni residui dei precedenti anni scolastici, se i blocchetti non sono esauriti.

Saranno esentati dal pagamento del ticket mensa i nuclei familiari richiedenti che sono in una situazione di particolare bisogno, valutata dal Servizio sociale professionale del Comune, come da avviso che è scaduto l'altro ieri.
