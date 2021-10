Mensa scolastica, domani parte il servizio

Inizia domani (6 ottobre) il servizio di mensa scolastica. I pasti vengono serviti nelle scuole dell'infanzia dei cinque circoli didattici e in alcune sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola primaria dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore". Il servizio, gestito dal Comune, riparte con i protocolli di sicurezza anti-Covid varati l'anno scorso.Invariato il costo del buono pasto cartaceo: ciascuno del costo di 2 euro. I blocchetti sono disponibili presso vari punti vendita (tabaccherie e cartolerie) dislocati in vari punti della città.E' in pubblicazione l'avviso del Comune per l' esenzione del ticket mensa , a favore delle famiglie con redditi bassi. La scadenza è il 12 ottobre.