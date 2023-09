Esenzione del ticket mensa, si possono presentare le domande

Il servizio di mensa scolastica inizia lunedì 2 ottobre.Come ogni anno scolastico, il Comune ha pubblicato l'avviso per i residenti nel Comune di Altamura che vogliono usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket della mensa. L'ammissione delle domande pervenute sarà formulata in base al regolamento comunale per la concessione dei contributi, esentando dal pagamento del ticket mensa delle scuole dell'infanzia i richiedenti in situazioni di particolare bisogno (con reddito annuo non superiore a euro 2.065,83, con l'incremento di euro 516,46 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare) e all'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali.Sul portale del Comune sono pubblicati l'avviso, il modello di domanda e il modello di autocertificazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio dei servizi sociali (tel. 080/3107342).