Mensa scolastica, si riparte il 3 ottobre

Il servizio di mensa scolastica avrà inizio il 3 ottobre prossimo. Lo ha comunicato l'assessorato alla pubblica istruzione. L'inizio del servizio è stato fissato in questa data anche in considerazione del periodo elettorale che prevede l'impiego delle scuole in funzione di seggi elettorali.L'assessorato ai servizi sociali, inoltre, ha comunicato che è stato pubblicato l'avviso per le domande di esenzione del ticket della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. Il termine per la presentazione è fissato al 12 ottobre. L'avviso e la modulistica sono consultabili e disponibili sul portale istituzionale (www.comune.altamura.ba.it). "L'ammissione delle domande pervenute - si legge nell'avviso - sarà formulata, in base al regolamento comunale per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 16 lettera F), esentando dal pagamento del ticket mensa delle scuole dell'infanzia i richiedenti in situazioni di particolare bisogno (con reddito annuo non superiore a €. 2.065,83, con l'incremento di € 516,46 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare) e all'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali".Per i non esenti, non cambia il costo del singolo pasto che è sempre di 2 euro ed è immutata anche la modalità del blocchetto di 20 tagliandi.