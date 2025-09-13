mensa scolastica
Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune

Per famiglie che sono in stato di bisogno

Altamura - sabato 13 settembre 2025 9.19
Anche per l'anno scolastico 2025/2026 i residenti nel Comune di Altamura possono presentare domanda per richiedere l'esenzione dal pagamento del ticket della mensa scolastica, entro e non oltre il 23 settembre 2025. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).

In base al nuovo regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, saranno esentati dal pagamento del ticket mensa i nuclei familiari richiedenti che sono in una situazione di particolare bisogno, valutata dal Servizio sociale professionale in base ai criteri guida che sono allegati all'avviso.

Nella domanda si presentano un'autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale, allegando l'Isee. In caso di accoglimento della domanda, sulla base della graduatoria, le famiglie aventi diritto non pagheranno il buono di 2 euro per ciascun pasto.

Nell'avviso si specifica che in caso di presenza nel nucleo familiare di più minori frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, il richiedente dovrà presentare distinte domande di concessione del beneficio, ciascuna relativa al singolo alunno.
