Ticket mensa, pubblicato avviso per l'esenzione

Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso in cui si comunica che possono essere inoltrate le domande per l'esonero dal pagamento del ticket mensa per la scuola dell'infanzia. Il modello per poter presentare domanda è disponibile sul sito del Comune di Altamura o presso lo sportello dei Servizi Sociali e Ufficio URP (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune in piazza Municipio n. 1. Una volta compilata la domanda, dovrà essere consegnata all'ufficio Protocollo Generale del Comune. La data di scadenza è il 12 ottobre.Oltre alla domanda bisognerà presentare necessariamente, pena esclusione automatica della domanda, i seguenti documenti:1. autocertificazione attestante la situazione economica, lavorativa o stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, relativa all'anno 2021;2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;3. modello ISEE anno 2021 redditi 2020, compreso di dichiarazione sostitutiva unica (DSU);4. cedolino di pensione, UNICO, CUD, o ultima busta paga anno 2021.L'ammissione delle domande pervenute sarà formulata in base al Regolamento comunale per la concessione dei contributi, esentando dal pagamento del ticket mensa delle scuole dell'infanzia i richiedenti in situazioni di particolare bisogno (con reddito annuo non superiore a €. 2.065,83, con l'incremento di € 516,46 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare) e all'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali.Info 080/3107297 (Servizi sociali).