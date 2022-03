Marcia per la pace, da Altamura e Gravina al campo 65 a piedi

Domani 19 marzo la popolazione della Murgia torna a marciare per la pace tra Altamura e Gravina. In passato, anni '80 e 2000, ci sono state già varie manifestazioni come le marce contro i poligoni militari, contro la guerra in Iraq e "pro" istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.Numerose le adesioni di cittadini e associazioni all'appello lanciato dai Comitati per la pace della Murgia e dalla Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Partono due gruppi, uno da Altamura e uno da Gravina, e si congiungono al campo 65 che sorse nella seconda guerra mondiale come campo di prigionia e successivamente, dal 1951 al 1962 ospitò i profughi dell'esodo giuliano-dalmata, dal confine orientale italiano. Un luogo scelto per le analogie con quanto sta accadendo in Ucraina.Queste le indicazioni fornite dagli organizzatori. Raduno alle ore 9, partenza alle ore 9.30: ad Altamura in largo Santoro Passarelli (via Gravina); a Gravina in piazza Scacchi. Cinque chilometri da fare a piedi con punto d'incontro alle ore 11.30-12.00 al campo 65. Qui è previsto un breve saluto dei rappresentanti dei comitati per la pace della Murgia e del vescovo Giovanni Ricchiuti.Poiché sulla strada statale 96 è ubicato l'Ospedale della Murgia, la circolazione stradale non può essere interrotta del tutto. Quindi i due cortei saranno scortati dalle forze di polizia, carabinieri e polizia locale, che provvederanno al blocco del traffico lungo la strada nel momento in cui passeranno i cortei. Entrambi saranno seguiti da servizi ambulanza e da servizi d'ordine che ne garantiranno il corretto svolgimento. Alla fine della manifestazione (intorno alle ore 13) i partecipanti rientreranno a piedi ad Altamura e a Gravina. Per chiunque abbia esigenze particolari è stato predisposto un servizio navetta per il rientro a partire dalle 13,30.Per chi fosse impossibilitato a partecipare al corteo ma volesse prendere parte alla manifestazione a Campo 65, potrà raggiungere il Campo 65 in macchina e parcheggiarla lungo l'area a parcheggio disponibile. Per le informazioni sulla percorribilità della strada statale 96 occorre telefonare ai numeri di Polizia locale (Altamura 080.3141014 - Gravina 080.3267463).