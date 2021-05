Manutenzione delle strade con nuovo asfalto

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie dell'abitato. Un appalto del Comune di circa mezzo milione di euro (oltre Iva) che riguarda circa 40 strade. Alcune di queste sono già state asfaltate nei mesi scorsi, come via Pietro Colletta e via Gravina. L'ultima è stata via IV Novembre mentre domani e dopodomani gli operai saranno al lavoro in via dei Mille e via Parisi.La lavorazione viene effettuata su interi tratti: viene tolto l'attuale strato di asfalto e viene rifatto uno nuovo (tecnicamente detto "tappeto superficiale di usura"), su tutta la lunghezza. Quindi non si tratta di una manutenzione di tipo ordinario che, invece, consiste nei ripristini ("rattoppi") di buche e interessano singoli punti.Questo l'elenco completo delle vie: Abbazia, Abruzzo, Balbo, Bellini, Boito, Bormida, Giordano Bruno, Buccari, Campania, Cherso, Cimitero (da via dei Mille a via Fezzan), P. Colletta, De Giosa, dei Mille (da via Mazzini a via Matera), Donizetti, Eritrea, Fontanelle, Garigliano, Giarabub, U. Giordano, Golgota (da via Monte Sabotino a via delle Cappelle), Guerrazzi, Indipendenza, IV Novembre (da via Mura Megalitiche a via XXIV Maggio), Libia, Lussino, Manzoni (da piazza De Napoli a via Rapallo), Marmolada, P. Micca, Molise, Monte Pollino, Monteverdi, Paisiello, Papa Giovanni XXIII, Parisi (da via Tivoli all'innesto sulla sp 238), Pacciarella, Postumia, Puccini, Rossini, San Martino, Santa Rita, Q. Sella (da via San Martino a via Mastrangelo), Spoleto, Trapani, Umbria, Verdi.Proprio alcune di queste strade, però, sono state "intaccate" dai lavori dell'Acquedotto, con tempistiche che in alcuni casi si sono sovrapposte oppure con interventi su strade asfaltate di recente. L'Acquedotto, a proprie spese, dovrà rifare i tratti manomessi. I cittadini sollecitano perché ciò avvenga quanto prima per non rimetterci pneumatici e parti meccaniche dei veicoli ma non solo, anche per la percorribilità a piedi.