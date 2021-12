Manca energia elettrica e niente riscaldamento, stop per un giorno

A causa della mancanza di energia elettrica, che non consentirà l'accensione dell'impianto di riscaldamento né le altre attività ordinarie, domani 14 dicembre non ci sarà attività educativa presso la scuola dell'infanzia "Rodari" (5° circolo didattico "San Francesco d'Assisi") in via Lago Passarello.L'Enel ha comunicato la sospensione della fornitura di energia elettrica dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di domani. Quindi, con ordinanza, la sindaca Rosa Melodia ha disposto la sospensione delle attività didattiche per un giorno.Infatti l'interruzione dell'energia elettrica, con annesso blocco delle centrale termica per un lasso di ore così lungo, "renderebbe, viste anche le temperature particolarmente rigide, inidonei i locali della scuola dell'infanzia "Rodari" del V Circolo Didattico "San Francesco D'Assisi" allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche".Il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente il plesso "Rodari" in via Lago Passarello.