Maltempo, allerta meteo per vento forte e piogge

Le temperature quasi primaverili dello scorso fine settimana diventano già un ricordo. In base agli ultimi avvisi della Protezione civile regionale, è prevista allerta meteo gialla per forte vento e pioggia. La previsione riguarda anche la "Puglia centrale bradanica" che corrisponde all'area murgiana.In base agli ultimi due messaggi diramati dalla Protezione civile queste sono le previsioni: "Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati su Puglia centro-settentrionale" (avviso del 21 febbraio) e "Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali" (avviso del 20 febbraio).La Protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire le comuni regole di comportamento in caso di eventi meteo avversi.