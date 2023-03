Limiti di velocità: da 30 a 50 km/h in alcune strade

Nella "cintura" che collega via Gravina alla stazione. Con due eccezioni

via Tarcisio Pisani;

viale Padre Pio;

via Monsignor Chierico;

via Michele Fenice Chironna.

davanti all'Istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei, in viale Padre Pio, resta a 30 km/h;

in piazza Stazione e nel tratto di collegamento con via XXIV Maggio resta a 20 km/h.

Il comando di Polizia locale ha emesso un'ordinanza con cui modifica i precedenti provvedimenti del 2004 e del 2010 e stabilisce che il limite di 30 km/h passerà a 50 km/h in:Si tratta della "bretella" stradale che collega via Gravina a via vecchia Buoncammino.Sono previste due eccezioni in corrispondenza di attraversamenti pedonali e zone con presenza di accessi pedonali:Per le modifiche intervenute, si procederà ad apporre la segnaletica.