Lievi nevicate ad Altamura e nelle campagne

Freddo pungente e lieve nevicata ad Altamura e nel territorio circostante. La vita cittadina si svolge regolarmente, senza problemi, mentre occorre prestare maggiore attenzione e prudenza sulla viabilità provinciale.Le precipitazioni erano attese dopo l'allerta meteo di ieri della protezione civile regionale pugliese. Il messaggio di allerta meteo, di colore giallo, valido per tutta la regione Puglia, termina in serata e prevede: Nevicate: al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.Una nevicata debole, al momento nessun problema per la circolazione stradale soprattutto in ambito urbano.(foto di archivio)