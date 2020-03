Lavori pubblici, saranno rimesse a nuovo quaranta strade urbane

Oltre quaranta strade saranno rimesse a nuovo dal Comune (assessorato ai lavori pubblici). Firmato il contratto per la riqualificazione di numerose vie dell'abitato, tra queste via Pietro Colletta, particolarmente vulnerabile per la sua pendenza che la vede trasformarsi in un fiume quando piove intensamente. E l'asfalto facilmente si sgretola.Ammontano a 950.000 euro i fondi del bilancio, annualità 2019, assegnati alla realizzazione di "lavori di riqualificazione dei piani viari" di alcune strade interne dell'abitato. L'appalto è stato aggiudicato ad una ditta di Gravina per un totale di 502.660,67 euro (Iva esclusa) oltre a euro 24.655,41 per oneri per la sicurezza. Il ribasso è stato del 32%.Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria. Vale a dire che su interi tratti verrà tolto l'attuale strato di asfalto e sarà rifatto quello nuovo (tecnicamente detto "tappeto superficiale di usura"), su tutta la lunghezza. Lavorazioni differenti rispetto alla manutenzione di tipo ordinario che, invece, consiste nei ripristini ("rattoppi") di buche e interessano singoli punti.In via Colletta, da via Matera a via Spoleto, l'intervento sarà ancora più profondo, con il rifcimento del "binder", lo strato di conglomerato bituminoso collocato tra la fondazione e il "tappetino di usura" (intervento simile a quello realizza in via Gravina).Pure via Spoleto sarà rifatta, come si attende da anni e anni, considerando che mai è stata asfaltata.