Lavori pubblici in due scuole di Altamura per una spesa complessiva di 330.000 euro. Si tratta di interventi attesi e progettati da tempo, non rientrano nella "edilizia leggera" dei protocolli anti-Covid19.E' stato firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del solaio di copertura presso la scuola "San Giovanni Bosco" per un importo (finanziato con risorse comunali) di 200.000 euro. "Nei prossimi giorni partiranno i lavori che da contratto termineranno entro 120 giorni dal loro avvio", fa sapere il Comune.È stato firmato inoltre, il contratto per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (per un importo di 143.000 euro) per l'adeguamento antisismico della scuola "Ottavio Serena". Saranno necessari 110 giorni (dalla data di consegna) per il progetto esecutivo.