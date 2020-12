Lavori di risanamento della rete idrica

Altamura rientra tra i 21 Comuni pugliesi in cui a breve Aqp realizzerà dei lavori di risanamento delle reti idriche. Si tratta del programma di Acquedotto Pugliese, denominato Risanamento Reti 3, riguardante in tutto 155 km di opere."Le opere, finanziate dalla Regione Puglia con fondi FESR 2014-2020, si concluderanno entro la fine del 2022. Si tratta di interventi mirati - fa sapere la Aqp - a conseguire la distrettualizzazione, il controllo e il monitoraggio delle pressioni delle reti idriche degli abitati interessati, che prende avvio dopo una lunga e articolata fase di progettazione e il coinvolgimento di figure professionali altamente specializzate del team di Acquedotto Pugliese.Il progetto, suddiviso in 6 lotti, è partito in questi giorni a San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, Martina Franca e Taranto. Entro fine dicembre partiranno i cantieri su Altamura, Santeramo in Colle, Bitetto, Bari, Valenzano, Castellana Grotte, Palo del Colle, Cassano delle Murge, Ruvo di Puglia e Terlizzi. A seguire, a gennaio prossimo, sarà la volta di Barletta, Bisceglie, Minervino Murge, Trani, Giovinazzo, Molfetta e Corato.Altamura rientra nel lotto di lavori in cui sono inclusi pure i Comuni di Santeramo e Bitetto, per un totale di 12.600.000 euro di interventi da realizzare e 21 km da sostituire.