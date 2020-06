Lavori al santuario della Madonna del Buoncammino. In concomitanza sono iniziati due interventi: manutenzione straordinaria e restauro conservativo della facciata della chiesa; intervento di realizzazione della pubblica illuminazione.La manutenzione della chiesa è resa possibile da un finanziamento di 42.000 euro della Regione, assegnato alla Diocesi nell'ambito di uno specifico avviso finalizzato a sostenere interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, aventi carattere di urgenza, su beni del patrimonio culturale. I lavori dureranno due mesi. Negli ultimi due anni sono tre gli interventi su monumenti sacri e storici finanziati con questi avvisi."Lo scorso anno - sottolinea il consigliere regionale Enzo Colonna - grazie alla stessa misura regionale è stato possibile eseguire un importante intervento di manutenzione straordinaria e restauro della cella campanaria della cappella della Madonna della Croce, terminato nello scorso ottobre. Sempre l'anno scorso, con la stessa misura dalla Regione siamo riusciti a finanziare con 50.000 l'intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo dell'ipogeo di San Michele delle Grotte, in via Madonna della Croce, proposto dall'Abmc. Spero presto di poter dare un'altra bella notizia, di analogo tenore, per il nostro territorio".Sulla strada, sul marciapiede del santuario, è stato avviato un altro intervento per realizzare la pubblica illuminazione. In tal caso si tratta di un'iniziativa sostenuta da sponsor privati.