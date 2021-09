La sindaca Rosa Melodia ha ritirato le dimissioni che aveva presentato il 6 settembre in una convulsa seduta del consiglio comunale. Resta, pertanto, in carica con tutti i poteri conferiti dalla legge ai sindaci."A seguito di un accordo politico-programmatico - dichiara - sono stati individuati dei punti da portare avanti per questi 18 mesi sino alla fine naturale del mandato: riguardano la rigenerazione urbana, la progettazione dell'area polifunzionale, la prosecuzione delle attività inerenti il Pinqua e il Sisus, turismo, decoro urbano, verde e altri punti. Sulla base di queste indicazioni, mi è stato rivolto un appello a proseguire il mandato ricevuto dagli elettori. C'è uno spirito di grande volontà. Aggiungo che ho ricevuto molta solidarietà e molta vicinanza, in parte inattese, da parte di tante persone che mi hanno chiesto di restare. A margine dell'accordo politico-programmatico, ho proceduto con l'individuazione di cinque assessori per formare la giunta perché ho la necessità di approvare il bilancio consolidato e dobbiamo assolutamente farlo per andare avanti anche nel rafforzamento della macchina comunale a seguito dei concorsi. Per tutte queste ragioni - conclude - ho preso la decisione di revocare le dimissioni".La giunta sarà interamente nuova, cambiati tutti gli assessori. In queste ore si sta completando l'assetto. Cambia anche il perimetro della maggioranza: Italia in Comune non fa più parte della compagine di governo mentre c'è un allargamento alle liste civiche di centro.Seguono altri dettagli