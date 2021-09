Giunta comunale, nominati i nuovi assessori

Dopo la revoca delle dimissioni, la sindaca Rosa Melodia ha nominato la nuova giunta. Due sono consiglieri comunali in carica e pertanto ci saranno degli avvicendamenti nell'assise. Le deleghe non sono ancora state assegnate, in attesa del completamento. Mancano ancora le indicazioni da parte del Partito democratico.La giunta è già in carica e anche se non completa c'è il numero sufficiente per poter convocare le riunioni dell'esecutivo. Il primo importante provvedimento da approvare è il bilancio consolidato. Rispetto a prima, Italia in Comune non fa più parte della compagine di giunta mentre c'è un allargamento alle liste civiche di centro che a loro volta sono presenti nel governo regionale guidato da Michele Emiliano. In pratica un allineamento politico. Non è un mistero, anzi è ben noto, che la soluzione della crisi sia avvenuta sull'asse Regione-Comune e che si sono mobilitati gli esponenti altamurani che hanno ruoli politici e amministrativi nel centrosinistra regionale.La composizione è interamente rinnovata rispetto a quella precedente che era stata revocata il 9 agosto. Sono stati nominati assessori: Margherita Fiore e Silvio Galtieri (Abc - Altamura bene comune); Tommaso Lorusso (ex consigliere di centro); Vito Menzulli (Sinistra in movimento); Raffaella Petronelli (Lista Più).Menzulli e Petronelli sono consiglieri comunali. Una volta accettata la carica, alla prossima riunione del consiglio al loro posto subentreranno i primi dei non eletti che sono rispettivamente Giuseppe Tafuni (Sinistra in movimento) e Vito Cornacchia (Lista Più).