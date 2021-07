La Regione rifinanzia la cultura

La Puglia dalla parte delle imprese culturali. Il governo regionale ha infatti riaperto il bando "custodiamo al Cultura" per sovvenzionare le imprese pugliesi che operano nel settore e che sono state messe in ginocchio dalla pandemia. Un avviso pubblico che- spiegano dalla Regione- quindi intende lenire "i pesanti effetti economici negativi prodotti dal Covid-19 sulle micro, piccole e medie imprese pugliesi del comparto Cultura e Creatività e favorirne la ripresa".Il bando emanato anche lo scorso anno, viene riproposto anche in questo 2021. Si tratta di una sovvenzione diretta quantificata in base alla perdita sul fatturato. "L'iniziativa- sottolineano dalla Regione- punta a salvaguardare il comparto culturale, particolarmente rilevante per il sistema socio-economico pugliese; tutelare l'occupazione nel settore; assicurare il mantenimento in esercizio delle micro, piccole e medie imprese pugliesi della Cultura e della Creatività e accompagnarle fino al superamento dell'emergenza sanitaria".Le risorse complessive messe a disposizione della regione ammontano a 6 milioni di euro. I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda al portare della Regione Puglia (www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it). entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre prossimo.