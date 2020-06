La famiglia cerca il signor Domenico, non è tornato a casa

Il signor Domenico non è tornato a casa, è anziano e deve assumere dei farmaci. Per la famiglia sono ore di ansia e per questo è stato lanciato un appello via social. La nostra redazione è stata contattata da un nipote del signore anziano.Indossa una canotta e dei pantaloncini, di colore blu. E' scomparso nella zona di via Carpentino, ad Altamura.In caso di segnalazione, i familiari invitano a telefonare al 345.1372724.