Auguri alla signora Annunziata: ad Altamura i centenari sono 20

Ad Altamura aumenta il numero dei centenari: per l'esattezza sono 20 le persone, soprattutto donne, che hanno 100 o più anni, sino alla più longeva che è la signora Antonia Centoducati, di 106 anni.L'ultima persona che ha tagliato il traguardo del secolo di vita è la signora Annunziata Popolizio. Anche per lei una bella festa di compleanno, con la famiglia. E, così come è consuetudine, il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato una targa di argento per omaggiarla dei valori che ha trasmesso nella sua vita.