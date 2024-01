Cento anni per la signora Giuseppina

Gran bel giorno per la signora Maria Giuseppa Derosa, detta Giuseppina. Oggi, con i figli e i nipoti, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Nella sua abitazione ha ricevuto anche la gradita visita del sindaco Antonio Petronella che ha consegnato fiori e una targa ricordo. Il primo cittadino ha rimarcato l'importanza della memoria e delle radici, perché "non si può costruire il futuro se non si fa tesoro del passato".Sono circa 30 ad Altamura le nonnine e i nonnini che quest'anno raggiungeranno i 100 anni o che sono già centenari o ultracentenari. La più longeva è la signora Antonia Centoducati di 106 anni. Nei giorni scorsi, invece, all'età di 103 anni è scomparsa la signora Maria Pulina, originaria della provincia di Sassari.