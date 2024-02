Auguri nonna Teresa, oggi 100 anni

Ad Altamura diventano 19 i centenari (con 100 o più anni). E per altre 10 persone, in prevalenza donne, il 2024 è l'anno del raggiungimento del secolo di vita.Proprio oggi la signorafesteggia il suo compleanno, con grande gioia personale, dei figli Felice, Giuseppe, Vita e Concetta e dei nipoti. La signora Basile (vedova Lorusso) ha 100 anni ben portati, in buona salute. Ha accolto i familiari con grande sorriso e felicità per questo giorno speciale. Una vita dedicata alla famiglia e alla casa. Il marito, agricoltore, è venuto a mancare 16 anni fa. Di lei si prendono cura le figlie e i figli (con rispettivi coniugi) e l'affetto che circonda la signora Teresa, con i tanti nipoti, è sempre grandissimo. E, ovviamente, più che ricambiato.Il sindaco Vitantonio Petronella ha omaggiato la nuova centenaria con fiori e con una targa ricordo per celebrare questo speciale giorno di longevità. Auguri rivolti all'intera famiglia Basile-Lorusso per questo compleanno importante. "La signora Teresa e i nostri anziani - ha detto il sindaco - sono un patrimonio di memoria, di sapere e di valori".