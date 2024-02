Due nuovi centenari ad Altamura, compleanno nello stesso giorno

Stesso giorno per un compleanno memorabile. Oggi due cittadini di Altamura festeggiano i 100 anni di età. Due secoli di vita in due persone.Feste in famiglia per la signora Felicia Raspatelli e per il signor Giuseppe Cicirelli. Nelle rispettive abitazioni, la vicesindaca Angela Miglionico ha consegnato una targa augurale dell'Amministrazione comunale, per celebrare questo giorno importante.Aggiungendo i nuovi centenari, ad Altamura risiedono 18 centenari persone (in prevalenza donne) che hanno 100 o più anni; mentre per altri 11 il traguardo del secolo di vita è sempre nel 2024.Auguri ai centenari dalla nostra redazione.