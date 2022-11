Auguri alla signora Lucia, nuova centenaria

Un'altra centenaria ad Altamura. L'altro ieri ha festeggiato il secolo di vita Lucia Terranova, donna molto devota, ospite della Pia Comunità "Cecilia Ventricella onlus". Le hanno fatto gli auguri l'intera comunità della struttura residenziale per anziani, i familiari, don Peppino Chironna e numerose persone. Anche la sindaca Rosa Melodia, tornata alla vita pubblica dopo un lungo periodo di assenza, ha voluto personalmente farle gli auguri.La prima cittadina, a nome della città, ha consegnato una targa ricordo per esprimere gli auguri più sinceri e ringraziare per il patrimonio di valori che ha saputo trasmettere nell'arco della sua vita. La centenaria ha ringraziato tutti per l'affetto.Ad Altamura sono circa 20 le persone, in prevalenza donne, che hanno compiuto 100 anni o che sono ultracentenarie. Le persone più anziane hanno 104 anni.