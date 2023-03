L'ospedale della Murgia si apre agli studenti

Nell'Ospedale della Murgia oggi si è tenuto una giornata aperta per circa 200 studenti degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado di Altamura e Gravina. Al centro dell'appuntamento il tema "Devi fare ciò che ti fa stare bene", verso di una nota canzone del rapper Caparezza.Queste parole sono state il punto di partenza per una riflessione con i medici dell'Ospedale su questioni come corporeità, alimentazione, relazione e comportamento tanto care al mondo giovanile, ma anche per ascoltare testimonianze di pazienti trapiantati e avviare percorsi di prevenzione e promozione della salute.Nell'atrio di ingresso dell'ospedale o in auditorium i ragazzi hanno ascoltato i medici di vari reparti e discipline che hanno fatto divulgazione su alcune patologie e hanno anche informato sui corretti stili di vita.