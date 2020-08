L’On. Nunzio Angiola passa ad Azione

"Nel particolare e delicato periodo storico che stiamo attraversando, c'è bisogno di chiarezza e si impongono decisioni politiche nette e incisive. La mia permanenza nel Gruppo Misto non poteva protrarsi più a lungo".Questo l'inizio del comunicato dell'On. Nunzio Angiola, eletto nel collegio dell'area murgiana. La nota prosegue:"Pertanto, ufficializzo convintamente, dopo alcuni mesi di collaborazione, il mio ingresso in Azione, un partito che rispecchia appieno i valori in cui ho sempre creduto e, in particolare, quelli della legalità, dell'onestà, della serietà, della coerenza, della partecipazione, della trasparenza e, da ultimo, ma non perché meno importante, della valorizzazione del merito.I cittadini italiani si trovano oggi di fronte ad un bivio tra la scelta di una coalizione a guida populista, ossia la coalizione che è attualmente al governo guidata dal Presidente Conte. e una coalizione sovranista, composta dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Lo scontro tra queste due coalizioni porterà l'Italia nel baratro, soprattutto perché tutte le discussioni si riducono ad uno scontro ideologico tra "destri" e "sinistri", tra comunisti e fascisti.Sono alla mia prima esperienza politica e vi assicuro che sono molto motivato, proprio perché ho la certezza di avere aderito ad una forza politica in grado di fare uscire, in tempi rapidi, l'Italia, il Meridione e la Murgia barese dal pantano di questa spaventosa recessione.Vorrei ringraziare per la fiducia accordatami il presidente Calenda e il coordinatore Matteo Richetti. Con tutti loro condividerò le battaglie a Montecitorio e sui territori, nell'interesse degli italiani.Avverto, come nel primo giorno della mia elezione, il dovere, il privilegio e la responsabilità di rappresentare nel migliore dei modi le istanze degli italiani e dei cittadini murgiani che mi hanno dato".