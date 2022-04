Incontro civico sulla qualità della vita

Il civismo politico si fa largo tra le sigle dei partiti. In vista delle prossime elezioni comunali - nel 2023 è il termine naturale del mandato in corso - aumentano le aggregazioni che iniziano a proporsi e questo avviene sul versante che vuole creare un'alternativa al governo cittadino di centrosinistra.Tra queste, il raggruppamento composto da InnoviAmo, Insieme per Altamura, Azione civica, SìAmo Altamura, Noi Altamura, Rinascita, che è presente in consiglio comunale con tre esponenti di opposizione (Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Saponaro) e che si sta presentando ai cittadini con degli incontri civici. Il secondo si è tenuto nei giorni scorsi nella sala Tommaso Fiore del Gal, sul tema: "E' possibile migliorare la qualità della vita ad Altamura?".Con il coordinamento del giornalista Felice Griesi e dopo l'introduzione del portavoce Oronzo Castellano, sono intervenuti Roberto Farella (presidente associazione Urban), Maria Cornacchia (responsabile unico del procedimento per la redazione del Piano urbano di mobilità sostenibile del Comune) e Pietro Scalera, consigliere dell'ordine dei medici di Bari e referente della Società italiana di medicina di prevenzione e stili di vita.Vari gli spunti di interesse emersi nel corso dell'incontro. Alternative all'auto per decongestionare il traffico e ridurre l'inquinamento, percorsi verdi, piantumazioni di alberi. Argomenti su cui inizia a formarsi una consapevolezza collettiva che deve continuare a crescere se si vogliono raggiungere i risultati di maggiore vivibilità della città.