Italia viva, nasce il comitato cittadino

Si è costituito nella scorsa settimana il comitato cittadino di Altamura di ItaliaViva. Gli organi provinciali hanno designato quale coordinatore Francesco Gramegna, a cui è da subito affidato il compito di far conoscere e sviluppare il nascente comitato cittadino."Il panorama politico altamurano - si legge in una nota - si arricchisce dunque di una nuova realtà politica riformista, una casa bella, nuova, che potrà riaccendere la passione per la politica tra i nostri concittadini. Un Partito in grado di raccogliere e rappresentare le istanze degli altamurani, facendo tesoro dell'esperienza politica dei suoi componenti, che hanno fatto propri e si impegnano a divulgare i principi contenuti nella Carta dei Valori di ItaliaViva".Si parte subito con gli impegni elettorali per far conoscere i candidati e il programma, in sinergia con la sezione locale di Azione.