"Un progetto politico unitario per cambiare"

Prove politiche di allargamento dell'aggregazione "Altamura protagonista". Di seguito un comunicato del movimento "Rinascita civica"."Con il fallimento di Rosa Melodia e dei suoi compagni, sotto ogni profilo (viabilità, turismo, verde, commercio, politiche per la famiglia, gestione rifiuti, etc...), la città aspetta una seria svolta politica. Tutte le forze moderate, civiche e partitiche, le associazioni ed i cittadini, alternativi all'attuale amministrazione, hanno il dovere di dar corpo ad un progetto politico unitario.Il Movimento Rinascita civica, già fondatrice del gruppo "Incontri Civici", ha incontrato ufficialmente l'aggregazione "Altamura protagonista", per lavorare al superamento di ogni divisione e all'allargamento delle alleanze.C'è, in comune, la volontà di costruire una coalizione, moderata e solida, capace di sottoscrivere subito un programma amministrativo semplice e concreto e di individuare un candidato sindaco unico ed autorevole, per il bene della Città di Altamura".La nota è firmata dal coordinatore Michele Cornacchia.