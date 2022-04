Ai nastri di partenza la coalizione Altamura protagonista

Nello scenario politico locale si è formata la coalizione "Altamura protagonista" di cui domani, alle ore 19, nella sala consiliare del Comune, si tiene una conferenza di presentazione."Sette gruppi politici da qualche mese hanno avviato un percorso finalizzato a far riacquistare ad Altamura la dignità e la forza che le spettano anche all'interno del sistema della Città Metropolitana di Bari, ponendo le basi per un governo finalmente all'altezza di questo compito", si legge nell'annuncio della conferenza di presentazione.Non vengono comunicati quali siano i gruppi che compongono la coalizione. Negli ambienti politici, anche dal tenore delle comunicazioni via social, a formarla sono tre forze politiche presenti in consiglio comunale (Forza Italia, Italia in Comune, Rinnovamento Altamura) e altri quattro movimenti civici. Una formazione trasversale se si considera che non è solo centrista; stando ai rumors della politica altamurana, aderiscono anche esponenti di destra e di centrosinistra.(seguono altre notizie)