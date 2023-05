Antonio Petronella e la coalizione: Scegliamo il confronto con i cittadini

Il fare riottoso e offensivo praticato dalla coalizione con la quale avremmo dovuto confrontarci unicamente su temi, proposte e progetti, in assenza di dialettica politica e rispetto reciproco assume un taglio poco costruttivo ed inefficace. Questo linguaggio non appartiene a me quanto alla coalizione che con orgoglio rappresento. I miei concittadini meritano un linguaggio sincero, passionale e consapevole quale unico strumento per proiettare la visione dell'Altamura che vogliamo.Nel ringraziare per i numerosi inviti delle testate, degli emittenti e dei giornalisti sempre benvenuti in ogni nostra attività politica, alla luce dei fatti, l'intera coalizione Altamura Protagonista da me rappresentata, ai confronti programmati sceglie di continuare ad interagire con gli altamurani ascoltando ciò che Altamura a gran voce richiede. Abbiamo bisogno di valori che accrescano il sentimento di appartenenza, di collaborazione e di Comunità.Vi aspetto per le strade e le piazze della città per condividere un sogno: "Altamura Protagonista".Buon ballottaggio a tutti.